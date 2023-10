More Rial rompió el silencio: ¿Qué dijo sobre su "novio" preso en Batán?

La hija de Jorge Rial habló con Fabián Doman y el equipo de Bien de Mañana (El Trece) y negó estar en pareja con Agostino Carriño : "Para empezar, esa persona tiene una familia y no me parece la exposición que le han dado. Segundo, tengo una amistad y fui de buena onda porque está lejos de su casa. Yo fui para Mar del Plata y no me costaba nada ir y alcanzarle algunas cosas".

"No estoy en pareja con él ni con ninguna persona, estoy sola. Lo quería aclarar porque me parece de más que estén poniendo la cara o dando los datos cuando no tienen por qué hacerlo", se quejó la joven.

Cuando le preguntaron por qué el ingreso a la cárcel figura como concubina, Morena Rial explicó: "A un servicio penitenciario pasa normalmente familiares o personas directas, no podés decir 'soy una amiga, voy a pasar'. Por lógica tenés que decirlo, pero de ahí a que tengas una relación de amistad es otra cosa. Le fui a hacer el aguante, lo conozco hace mucho".

Qué dijo Jorge Rial

Antes de que la influencer desmintiera el romance con el preso de Batán, Jorge Rial opinó al respecto en diálogo con Poco Correctos (El Trece). Cuando le preguntaron por las fotos viralizadas de Morena Rial con un hombre llamado Agostino Carriño, dijo: "Lo lamento mucho, me da mucha vergüenza verla en esa situación. Pero es grande y elige para ese lado. No me gustan ese tipo de compañías".

Respecto a si tiene ganas de recomponer la relación con Morena Rial, el conductor manifestó: "Hoy no es prioridad. Hoy es prioridad que estemos todos bien, cada uno en su mundo. Yo estoy bien en este mundo, y ella calculo que estará bien en un mundo marginal, no me gusta, pero es su elección. Mientras esa marginalidad no me llegue a mí y no me afecte, no hay ningún problema".