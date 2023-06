Morena Rial chocó su BMW y contó cómo hizo para comprárselo sin trabajar

“Cuando me internaron en el psiquiátrico (en 2018), mi papá les compró una camioneta a mi hermana y otra a su pareja, que era Romina Pereiro. Cuando salí me dijo que a mí mejor no. Yo después le compré la camioneta a Rocío en cuotas, y mi ex me ayudó a terminar de pagarla. Luego la cambié por el auto. Fue todo por medio mío, yo no le pedí plata a Rial”, sostuvo, y cerró el tema remarcando que ella vive de las redes sociales, donde gana muy bien como influencer.

CUÁNTO CUESTA EL BMW QUE MANEJABA MORENA RIAL

Un rastreo del costo de los vehículos de la lujosa fábrica originaria de Baviera (de Bayerische Motoren Werke viene la sigla de la marca) muestra que los precios actuales de esos vehículos oscilan entre los 51 y los 296 mil dólares, cifra que corresponde a un “serie 7” de 2023.

Sin embargo, esos precios corresponden a vehículos patentados durante este año, pero como el que conducía More corresponde a 2008, el precio del mismo se reduce notablemente, y así se consiguen desde los 9700 dólares hasta los 37 mil en sitios de venta y concesionarias.

APARECIÓ EL PAPÁ BIOLÓGICO DE MORE RIAL

Horas antes de chocar en la General Paz, Morena Rial recibió un mensaje que la descolocó. Un hombre le escribió diciendo que era su papá biológico y que quería conocerla, algo a lo que ella por ahora prefiere no acceder. La noticia fue confirmada en Polémica en el Bar (América), donde se sentó para seguir dando detalles de sus orígenes.

“Son sus tiempos contra los míos. Fue mi hermano más chiquito el que lo llamó para avisarle que yo era su hija. En algún momento iré a conocerlos a Tucumán, pero por ahora no. Tengo muchos problemas personales como para sumar uno más”, sostuvo la mediática.

Si bien prefirió no dar muchos detalles de su progenitor, días antes reveló que su mamá la había dado en adopción a la familia Rial porque él se negaba a hacerse cargo y quería abortarla. 24 años después, el destino hizo que supieran el uno del otro, y el cara a cara podría darse en los próximos meses, cuando las aguas se calmen.

“Siempre me sentí Rial, pero a veces hubiera preferido no tener nada económico pero sí amor”, pronunció, y cerró reconociendo que pudo perdonar a Azucena Luna, la mujer que la llevó en la panza.