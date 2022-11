Mundial Qatar 2022: qué dice la canción y qué siginifica "Hayya, Hayya, Hayya"

“Quiero recorrer el camino en cada calle. Quiero jugar con el mundo a mis pies. visitar todas las discotecas y no perder el ritmo”, comienza Hayya Hayya. “Quiero fiesta, fiesta ocho días a la semana. Lo prometo, te lo prometo ahora. Todo va a salir bien. Cada mañana, no importa lo que pase”, continúa.

El estribillo se destaca por ser muy pegadizo y alegre. “Sabes que estamos mejor juntos, no quiero esperar para siempre. El momento es ahora o nunca”, repiten una y otra vez los cantantes.

Hayya Hayya (Better Together) | FIFA World Cup 2022™ Official Soundtrack