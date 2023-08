"No te dieron los huevos": la furia de Lali Espósito

La artista compartió un tierno video de dos ancianos bailando de manera muy animada una canción de Bad Bunny. "Podríamos ser nosotros, pero no te dieron los huevos", escribió la artista.

Aunque no especificó a quién estaba dirigido, sus seguidores rápidamente pensaron en el cantante Rels B, con quien Lali se mostró durante varios meses pero rompió el vínculo recientemente.

"Hace un tiempo tuve un vínculo que, si hay que ponerle un título, cosa que me molesta porque al final por qué... Para que se entienda mejor era como un amor libre", dijo Lali en una entrevista.

"En el que yo no tengo que rendirte cuenta de lo que me pasa a mí en la intimidad, pero compartimos intimidad porque necesitamos al otro, necesitamos la compasión, pero vos no venís acá a salvarme de nada", agregó.

"Y creo que cuando entendí eso en lo personal pude vivir algo que a priori me parecía súper difícil, un tipo de vínculo así, pero lo viví realmente con alegría", señaló.

"¿Y sabés cuándo se terminó ese vínculo? Cuando hubo mentira al final, que es lo más irónico porque la intención del vínculo era que eso no exista"", explicó.

"Y ese vínculo se rompe por lo mismo que se rompen todos los vínculos que es cuando hay traición, y no estoy hablando ni de otras personas ni de nada", dijo.

"Hay algo, hay una traición humana, no es lo mismo que la lealtad, para mí hay una diferencia muy heavy entre fidelidad y lealtad... pero lo mismo hacés con un amigo, vos tenés otros amigos", explicó.

"Vos sos leal a un amigo, sos leal a cualquier persona que quieras y respetes, la lealtad es: 'Yo te dije rojo, voy a hacer rojo y si por algún motivo voy a hacer verde, te cuento que estoy en un conflicto y que estoy haciendo verde'", expresó la artista.