"No tengo uñas en los pies": la confesión de Pampita tras el comentario de un seguidor

Pampita le respondió y aprovechó la situación para contar a sus seguidores sobre un detalle estético impensado: “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján. Me pinto en la piel, pero se me sale todos los días con el agua de la playa”, confesó.

Una seguidora agregó: “No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. ¡(Pampita) Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario! Yo indignada”. Otro usuario también se unió a la discusión y cuestionó: “¿Cómo hizo para verle las uñas ese señor? Innecesario el comentario”.

image.png

Barby Franco y Pampita se sumaron a los miles de personas que peregrinaron hacia la Basílica de Luján meses atrás. En sus redes sociales, tanto la pareja de Fernando Burlando como la supermodelo compartieron con fotos y videos la emoción que vivieron durante la procesión.