"No vas a tener paz": Rodrigo De Paul denunció a Camila Homs por amenazas

Se hace foco en el martes 20 de diciembre, declarado feriado. El futbolista relata que tenía un itinerario acordado por Homs en su arribo a la Argentina para poder ver a sus hijos ese mismo día. Sin embargo, la desorganización de la caravana y el retraso de los festejos -los futbolistas terminaron retornando al predio de Ezeiza de la AFA en horas de la tarde por helicópteros- hicieron imposible que De Paul llegase a Puerto Madero para recibirlos.

“Por ello, decidí y consensué con su madre que los vería al día siguiente, lo que así ocurrió y permanecí toda la tarde con ellos, y el día de mi arribo fui por la noche a encontrarme con mi pareja actual Martina Stoessel”, puntualiza la declaración de De Paul.

Ese encuentro de De Paul y Tini fue lo que desató la furia de Homs, pese a que ambas partes ya habían acordado un nuevo cronograma para el intercambio de los hijos. Al día siguiente, según continúa el testimonio, el futbolista fue a buscar a sus hijos y se quedó todo el día con ellos. En ese contexto, su hija Francesca le habría pedido ir a ver el show que Tini realizó en el Campo Argentino de Polo. Esa imagen habría enojado a Camila Homs que, según la denuncia, amenazó tanto a De Paul como a su nueva pareja.

“Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos, más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz”, fue una de las amenazas de Homs contra De Paul. Además de enumerarlas en el escrito, presentó un anexo con audios y capturas de pantallas a modo de evidencia.

“Yo te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos (en referencia a Tini Stoessel)… …NADA MÁS… …Todavía no me conoces vos a mí… …Te juro que no me conoces… …Y tampoco conoces a la gente que me rodea… …Asique cerrá bien el orto…”, dice otro de los chats.

De acuerdo a la presentación, Tini Stoessel también habría recibido amenazas en su cuenta de Instagram, por lo que procedió a bloquearla para evitar cualquier tipo de conexión.