"Pago 100 mil pesos de expensas y no puedo tomar sol": la furia de una famosa

"Pago 100 mil pesos de expensas y no puedo tomar sol". La bailarina Silvina Escudero estalló de furia contra el consorcio del barrio privado donde vive porque el deck de la piscina está en obra.

A través de una serie de historias en su cuenta de Instagram, Escudero dijo que las obras que se están llevando a cabo deberían hacerse en el periodo invernal y no en temporada en la que sube la temperatura.

“¿Recuerdan que les conté la suma de dinero que pago de expensas? Es una fortuna para que el deck no esté hecho”, se quejó.

“Empezaron a hacerlo hoy, en plena temporada, los obreros, mientras tomábamos sol”, señaló.

image.png

"Ahora, ni siquiera se puede estar en el ‘poco espacio’ que queda de solárium ni hacer uso de la pileta”, contó la bailarina.

“Simplemente, no se puede usar nada hasta que terminen la obra en plena temporada. No perdamos de vista la fortuna que nos hacen pagar de expensas para no poder usar los servicios. ¡Harta es poco! Ahhh, y sumemos la infracción al monto”, disparó.

“No lo puedo creer. Todo el invierno roto y ahora lo empiezan a arreglar. 100 mil pesos por mes de expensas. Qué lindo todo”, añadió la famosa.

“Ya vienen siguiendo la seguidilla de pelotudeces que pasan en el barrio. Ahora, decidieron construir el deck en plena temporada de verano”, indicó Escudero.

“La gente trabajando ahí, cuando uno quiere tomar sol o usar la pileta. La fortuna que pagamos de expensas para no poder usar lo que, justamente, una paga para vivir ahí”, manifestó en su cuenta de Instagram.