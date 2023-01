Pampita hizo una sorpresiva y dolorosa confesión: "No tengo uñas"

Al ver esto, Pampita tomó la posta y sin vueltas, respondió con la verdad. “No tengo uñas en los dedos gordos. Se me cayeron cuando fui caminando a la Virgen de Luján”, comentó Caro y agregó un detalle sobre cómo resuelve esa situación: “Me pinto en la piel pero se me sale todos los días con el agua de la playa”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCn-FkGOJFbq%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=3901f3ef-b2f3-428b-b36f-662114cbad7d&access_token=EAAGZAH4sEtVABAK524t9p8fZBlvroZBLZCZCZAZBEtildOTZCuZAwQgk1r6gmKIp65FZB1ba3K1GPjurlW4vVUQZBQ2wW0HDPdbZAvZBLkbKl3PzSqfjSLD4KZAaX47Tl1LrpIQ9braVAZBFEsb2iL8PYwuFXqZApZB6xE8lMRZA2X0mlvk4YQYt57dwZBx2RcfhUWWryD3ibMZD View this post on Instagram A post shared by Pampita (@pampitaoficial)

Junto al comentario de la conductora, se sumaron otras usuarias que se mostraron sorprendidas por la confesión de la modelo. “No pensé leer la sugerencia de que se pinte los dedos de su pie. Tiene miles de cosas lindas y justo ese comentario! Pampi no descansa hoy. Yo indignada”; “No puedo creer el comentario”; “¿Cómo hizo para verle las uñas ese señor? Innecesario el comentario”, fueron algunas de las frases.

El comentario fue borrado por el propio usuario, perdiéndose así también la respuesta de Pampita. Sin embargo, varios de sus seguidores hicieron referencias a este.

"Caro sos diosa, te voy a imitar sacándome las uñas del dedo gordo jajaja... la mujer más hermosa de Argentina", le escribió una de sus fanáticas, indignada por la crítica a la modelo.

Fuente: El Trece