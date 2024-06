Paul McCartney volverá a presentarse en Argentina

Indiscutiblemente uno de los cantantes, compositores e intérpretes más exitosos de todos los tiempos, McCartney está detrás de uno de los catálogos musicales más queridos. Con canciones como 'Hey Jude', 'Live and Let Die', 'Band on the Run', 'Let It Be' y muchas más, vivir la experiencia de ver a Paul McCartney en vivo es todo lo que cualquier amante de la música podría desear para un concierto rock: horas de los mejores momentos de los últimos 60 años de música, docenas de canciones de su repertorio como solista, así como también de su proyecto Wings y, por supuesto, de los Beatles, la banda sonora de la vida de muchas personas.