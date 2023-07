¿Peligra la participación de Alfa en el Bailando 2023?

“Lo que pasa es que ando con un dolor en la rodilla izquierda que está complicado, así que estoy viendo. Lo estoy retrasando por eso nada más. Fui al médico y tuve que parar con el gimnasio. Es la misma pierna que me jodí cuando estaba en la casa y que me jodí esquiando hace años”, dijo el ex Gran Hermano y actual panelista de Polémica en el Bar en diálogo con Alejandro Castelo para LAM.