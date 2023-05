Pepo, cantante de Científicos del Palo: "Ser una banda peronista tiene un costo"

Además de San Martín en guitarra y voz, integran la formación el bajista "Popete" Andere y Ángel Greco en batería, la última incorporación del grupo que transitó un cambio de formación en plena grabación del álbum y debió recurrir a otros músicos invitados para ocupar ese rol en las sesiones.

En diálogo con Télam, San Martín reivindicó el abordaje de letras sobre la "coyuntura política del país" y sentenció que "ser una banda peronista tiene un costo": "No sé qué es lo que pasa con esto de ser peronista, porque han logrado transformar esa palabra en algo más complejo".

"A veces hasta nos decían que no habláramos de política en las entrevistas. Y no es que vaya a hablar de eso, pero si me avisás que no puedo, prefiero no ir. Todos los managers que tuve me dijeron que querían trabajar conmigo pero que eso era una limitante", repasó el músico, en una entrevista del 2021.

En sus más de 15 años de recorrido han editado seis discos: "Ante todo, buenas tardes" (2004), "Indigencia y distancia" (2007), "Gorilophrenia" (2010), "La Histeria Argentina" (2013), "El Maravilloso Mundo Animal" (2015) y "Justicialista" (2017 y "Justicialista Vol.2".