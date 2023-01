Pink Floyd bajo las estrellas en la Villa Victoria

Prisma Pink Floyd Experience, la banda Latinoamericana que más fielmente recrea la esencia de Pink Floyd, repasará con todos sus músicos gran parte de la discografía de los británicos en un increíble show en Mar del Plata. El nuevo espectáculo The Dark Side of the Moon será “bajo las estrellas” en los jardines de Villa Victoria, Matheu 1851, el sábado 21 de enero a las 22 horas.