"¿Qué hincha banca a un presunto abusador?": Thelma Fardin apuntó contra un futbolista de la Selección

Y agregó: “¿Las aguafiestas tenemos que ser siempre las mismas? ¿Qué hincha quiere bancar a un presunto abusador?”.

image.png

En febrero de 2021, Almada y Miguel Brizuela fueron imputados por “abuso sexual” en la Justicia de San Isidro.

La víctima contó que subió a una habitación para tener relaciones sexuales consentidas con Almada y comenzó a sentirse mal luego de beber algo de un vaso. Según el testimonio de la denunciante, ingresaron a la habitación Brizuela y otra mujer, quienes junto a Almada comenzaron a realizarle prácticas sexuales sin su consentimiento.

image.png

"Thiago Almada posee una causa abierta ante la fiscalía de género de Marcelo Fuenzalida, que es un fiscal suplente y que informó que esa causa está archivada. Esa causa la archivó para para permitirle jugar en Londres”, dijo la abogada de la joven, Raquel Hermida Leyenda.

Y agregó: “Thiago Almada no está condenado, pero la FIFA miente, y por eso pedimos que digan la verdad y que no digan que los jugadores que están en Qatar no tienen causas por violencia de género porque Thiago Almada tiene la peor de las denuncias”.