¿Qué le dijo Camila Homs a Rodrigo de Paul antes de separarse definitivamente?

“No, no quise romper todo, porque soy muy tranquila, así como me ven. Y yo creo que las cosas se hablan”, disparó en el programa de Lali González, “De qué signo sos”. Al tiempo que agregó: “Que me aclare las cosas, si no va, no va. Ok, te respeto. Chau mi amor, vos te lo perdiste, pero la agresividad no va conmigo ”.

La confesión de Camila Homs sobre las peleas con Rodrigo de Paul

En el marco de una visita que hizo a “De qué signo sos” en eltrece, la modelo se prendió a uno de los tópicos del ciclo que le busca pareja a los participantes cuando Virginia Gallardo le preguntó si alguna vez “le había destrozado la casa a un ex”… en clara alusión a su vínculo de doce años con el Campeón del Mundo.

"No le quise romper todo porque soy muy tranquila, así como me ven", fue la respuesta contundente que brindó.

Con el objetivo de remarcar su actitud conciadora, profundizó: "Yo creo que las cosas se hablan. Que me aclare las cosas. Si no va, no va. Ok te respeto. Chau, mi amor. Vos te lo perdiste".

Qué dijo Camila Homs sobre su vínculo con Rodrigo de Paul

"Me pasó que se han mandado alguna y para querer remediar vienen con la carterita, el regalito", contó al recordar una anécdota con el deportista.

"Si yo quiero algo me lo compro yo. Sino algo más, algo más tangible", remató.

Camila Homs admitió que se arrepintió de algo que hizo cuando se separó de Rodrigo De Paul

El año 2022 de Camila Homs fue un verdadero tormento a nivel mediático. Primero, se separó de Rodrigo de Paul, el jugador campeón del mundo con la Selección Argentina y el padre de sus dos hijos, Francesca y Bautista. además, empezó a enfrentarse con Tini Stoessel, la novia de su exmarido desde hace aproximadamente un año.

A pesar de que Homs no estaba acostumbrada a ser conocida ni un personaje mediático, de a poco empezó a tomarle el gusto y se volvió toda una celebritie. La modelo declaró hace algunas horas que se arrepintió de algunos actos que protagonizó en los últimos meses, tras la separación de Rodrigo y cómo se lleva con la exposición.

"Me arrepiento de algo que sí hice, estando separados, no voy a decir qué es. Algo que hice, y después vi, y dije 'no me gusto'. De los errores se aprende, y me sirvió para aprender que no lo volvería a hacer", declaró en República Z, el programa de streaming.

Fuente: GENTE