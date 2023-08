¿Qué pasó con la playa nudista de Moria Casán cerca de Mar del Plata?

La One cumple 77 años. Y a lo largo de carrera, la diva le dio lugar a la empresaria. Y si bien supo hacer ruido con sus ideas y creaciones, no siempre terminaron bien. Y ese puede ser el caso de Franka, la playa nudista de Moria Casán que generó polémica en los años 90. ¿Qué pasó con aquella “locura”?

“La idea surge porque hago nudismo y acá no tenía ningún lugar para hacer nudismo o en todo caso tomar sol en topless. Pensé ‘¿por qué no puedo tener un lugar acá?’. Me dijeron una playa y yo al principio propuse un deck, una terraza especial para la gente del medio, que fuera como un VIP, para tomar sol desnudas o en topless para no tener marcas en la piel”, contó en su momento.

Qué pasó con Franka, la playa nudista de Moria Casán

Yanina Zilly, Flavia Miller y Mariana de Melo fueron algunas de las famosas que pasaron por el corte de corpiños durante las diez temporadas que Playa Franka estuvo abierta a los veraneantes.

No parece casual que el proyecto fuera inmediatamente posterior al debut y despedida de Juegos nocturnos, audaz propuesta televisiva de medianoche con secretarias en topless y baños de espuma, lapidado por el Comfer -el ente regulador de entonces-, y centro de un debate nacional apenas estrenado.

Con el mal sabor por un levantamiento prematuro, Casán decidió llevar el mismo espíritu de libertad a la Costa Atlántica. Habló con su pareja, Luis Vadalá, para que fuera el brazo ejecutor de la idea y se lanzó a crear un emprendimiento único hasta entonces en nuestro país, por lo transgresor de su idea y por su turbio final.

Con Vadalá a cargo de los papeles, la diva se dedicó a la promoción. Primero fueron notas y después acciones de marketing tan efectivas como el recordado “corte de corpiños”. Amigas de la vedette, compañeras, modelos en busca de cámara y desinhibidas veraneantes se prestaban cada temporada a una inauguración que consistía en que la anfitriona diera cuenta de la parte superior de sus bikinis, tijera mediante.

Pero todo el ruido y el efecto que lograban los topless no se repetía en los números. El principio del fin de la movida de Moria llegó en el 2000, con la muerte de Mario Castiglione (padre de su hija Sofía Gala) y la separación de Luis Vadalá. Si bien la sociedad en la playa y en otros emprendimientos continuaba, algo se había roto entre ellos. La confianza no fue la misma y el escándalo mediático en torno a la ruptura no ayudó para nada.

En 1997, un temporal que azotó particularmente la zona de Mar Chiquita, Santa Clara y La Perla había destruido buena parte de la infraestructura del lugar. De todos modos, se pudo rearmar después de una inversión muy importante que tuvieron que hacer los accionistas.

Playa Franka resistió hasta cerrar en la temporada de verano de 2004. A partir de ahí, a la moral y las buenas costumbres se sumó una deuda millonaria que terminó siendo el tiro de gracia del emprendimiento. Ese año, el Municipio abrió una licitación para la nueva concesión del espacio.

