¿Qué puedo ver este fin de semana?

The King of Staten Island

Pete Davidson es el comediante favorito de internet y de Hollywood, sus romances con diferentes artistas y modelos que aparentemente están fuera de su alcance hizo que todo el mundo se diera cuenta de lo cómico y carismático. The King of Staten Island parece una biopic de si mismo, aunque sea una completa ficción, estar basada en Staten Island y que todo el conflicto se de por un padre bombero como el que tiene Pete ayuda mucho en eso. La película es una enternecedora comedia acerca de un adulto que no acepta los retos de la adultez, lo que lo obliga a curar heridas nunca sanadas con su madre y con el cuerpo de bomberos de Staten Island, la comedia tiene chistes muy buenos, pero definitivamente no es para todo público y los más pequeños de la casa no deberían de verla.