Qué serie o película ver esta noche

Una profesora casada queda envuelta en un apasionado romance con un joven que le abre un camino de tragedia y traición que involucra a sus seres más cercanos.

WHAM! en Netflix

Documental de 92 minutos que profundiza en el famoso dúo musical de los 80 integrado por George Michael y Andrew Ridgeley. Se abordan hechos importantes que vivieron como músicos: el ascenso a la fama, el hito que marcaron con su presentación en China y la legión que fans a la que dieron origen. La película es dirigida por Chris Smith (Rey Tigre) y cuenta con acceso sin precedentes al archivo personal de George y Andrew, además de entrevistas inéditas con especialistas y personas cercanas a ambos.

Resumen:

En 1982, George Michael y Andrew Ridgeley, adolescentes y mejores amigos, se propusieron conquistar el mundo como WHAM! En junio de 1986, después de haberlo logrado, dieron su último concierto en el estadio de Wembley. Ahora, por primera vez —y en sus propias palabras—, llega la asombrosa historia de cómo en cuatro años dominaron las listas de todo el mundo con canciones pop clásicas y atemporales, un éxito tras otro: “Club Tropicana”, “Wake Me Up Before You GoGo”, “Freedom”, “I’m Your Man” y, por supuesto, “Last Christmas”.

La leyenda regresa en Netflix

Tim Blake Nelson protagoniza esta película también conocida como Old Henry, que actualmente se encuentra entre lo más visto de la plataforma. Bajo la dirección de Potsy Ponciroli, el largometraje inicia cuando un hombre y su hijo brindan su ayuda a un desconocido en apuros, pero carga consigo un sospechoso monto de dinero. Él intenta justificar que es un sheriff perseguido por una banda de criminales, pero ambos dudan de su versión.

Resumen:

Un granjero con un pasado misterioso debe proteger a su hijo y sus tierras de un grupo que los tiene sitiados en este western de acción con un final inesperado.

Cazar asesinos en Netflix

Ya están disponibles los nuevos episodios de esta serie documental que profundiza en diversos casos de crímenes. En esta entrega, se verán historias como las del “asesino del ferrocarril”, la de un criminal en Nueva York que cobra sus víctimas en base al Zodíaco, la de la bomba mortal que explotó en las Olimpiadas de 1996 en Atlanta, entre otras más.

Resumen:

En esta serie sobre crímenes reales, los investigadores detrás de famosos casos de asesinos en serie revelan los escalofriantes detalles de sus increíbles esfuerzos.

Celebridad en Netflix

Park Gyu-young protagoniza este drama coreano de 12 episodios sobre una joven que se convierte en una celebridad del internet repentinamente y sufre las consecuencias del éxito que deseó por mucho tiempo. Completan el elenco Kang Min-hyuk, Lee Chung-ah, Lee Dong-gun y Jun Hyo-seong. La historia es una creación de Kim Cheol-kyu y Kim Yi-young.

Resumen:

Fama. Dinero. Poder. Seo A-ri se vuelve una estrella de las redes sociales de la noche a la mañana, pero este deslumbrante mundo de influencers puede traer consecuencias mortales.

The Witcher en Netflix

La tercera temporada de la serie trae de regreso por última vez a Henry Cavill en el rol de Geralt de Rivia. El elenco lo completan Anya Chalotra como Yennefer y Freya Allan como la princesa Ciri. En esta nueva entrega, los tres forman una singular familia cuando deben evitar la persecución que busca obtener poderosa sangre de la Leoncita de Cintra. La historia se basa en la saga literaria de Andrzej Sapkowski.