Qué serie o película ver esta noche

Resumen:

Una fuerza misteriosa ha arrasado con la población del planeta, y Sebastián emprende un viaje por la supervivencia a través de las calles desiertas de Barcelona. Mientras forja alianzas incómodas con otros supervivientes e intentan salir de la ciudad, un peligro inesperado y aún más siniestro se cierne sobre ellos.

El abogado del Lincoln

La segunda temporada del drama legal estrenó su primera parte en la plataforma hace unos días. Es protagonizada por Manuel García Rulfo en el rol de Mickey Haller, y tiene también en su elenco a Neve Campbell, Becki Newton, Jazz Raycole y Angus Sampson. La historia se basa en la saga de libros escrita por Michael Connelly.

Resumen:

El abogado Mickey Haller (Manuel García Rulfo), es un idealista que lleva casos de todo tipo en Los Ángeles desde el asiento trasero de su coche. La serie se basa en los bestsellers de Michael Connelly y esta segunda temporada se inspira en El quinto testigo, cuarta novela de la saga de El abogado del Lincoln, del célebre escritor Michael Connelly.

Gossip Girl en Netflix

Exitoso programa de televisión que se extendió por seis temporadas y contó en su elenco con Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Chace Crawford, entre otros más. Es drama juvenil basado en un libro que fue adaptado por los showrunners Josh Schwartz y Stephanie Savage. Recientemente, el título regresó al catálogo de la plataforma de la “N” y ya se posiciona entre los favoritos de la audiencia.

Resumen:

Un grupo de estudiantes privilegiados en Manhattan consiguen todo lo que se proponen. Hasta que un blogger anónimo se dedica a seguir cada paso que dan.

Hasta el final en Netflix

Titulada originalmente Catch the Fair One, el largometraje dirigido por Josef Kubota Wladyka (Narcos y Fear The Walking Dead) se centra en la dura travesía de una mujer que fue boxeadora en el pasado y se une a una red de tráfico sexual para encontrar a su hermana menor desaparecida. El elenco principal está conformado por Kali Reis, Daniel Henshall y Tiffany Chu.

Resumen:

Tras la desaparición de su hermana menor, una exboxeadora se infiltra en una red de tráfico sexual y busca vengarse de los responsables.

La heredera de la mafia en Netflix

Toni Collette y Monica Bellucci protagonizan esta película (llamada originalmente Mafia Mamma) sobre la cómica aventura de una mujer que descubre estar relacionada con la mafia italiana a través de su familia. Dirigido por Catherine Hardwicke, el largometraje se ambienta en Italia y sigue a la protagonista en un viaje al funeral de su abuelo, quien ha dejado en ella su legado como líder de una peligrosa banda criminal. Actúan también Sophia Nomvete, Eduardo Scarpetta, Alfonso Perugini, entre otros.

Resumen:

Cuando acude a Italia al funeral de su abuelo, a quien no había visto en años, una alegre pero insegura mujer descubre que es la nueva líder de una poderosa familia criminal.

Unos suegros de armas tomar en Netflix

Esta comedia disparatada producida por Adam Sandler llega a Netflix con sus toques de romance y misterio. La película nos introduce a Owen T. Browning (Adam DeVine), quien está a pocos días de casarse con Parker (Nina Dobrev), el amor de su vida. En medio de los preparativos, la novia anuncia emocionada que sus padres Billy (Pierce Brosnan) y Lilly (Ellen Barking) llegarán a la ciudad para asistir a la ceremonia. No obstante, justo antes de la boda, el banco donde Owen trabaja es asaltado por los temidos Ghost Bandits, y él comienza a sospechar de que sus futuros suegros podrían estar involucrados.

Resumen:

El banco en el que Owen trabaja como gerente es escenario de un robo días antes de su boda. Y todas las pruebas apuntan a las personas menos pensadas: ¡sus futuros suegros!

Fuente: Infobae