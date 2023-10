Qué serie o película ver esta noche

Resumen:

Assane debe aprender a vivir escondido y lejos de su esposa e hijo. Cuando ya no soporta el sufrimiento que padecen por su culpa, decide volver a París para hacerles una oferta a priori delirante: irse de Francia y empezar una nueva vida en otro país. Pero es imposible desprenderse del todo de los fantasmas del pasado, y un sorprendente regreso trastocará sus planes.

Beckham

La serie documental de cuatro partes ofrece un vistazo íntimo a la vida de David Beckham, exfutbolista y figura pública global: explora desde sus inicios en el este de Londres hasta su ascenso al estrellato. Con acceso sin precedentes a Beckham, su esposa Victoria y su círculo cercano, la producción aborda tanto su vida personal como su impacto en el deporte y la cultura popular.

En Bekham, el oscarizado Fisher Stevens (Palmer, And We Go Green, The Cove) y John Battsek (Un día de septiembre, Searching for Sugar Man, Winter on Fire), premiado con el Óscar y el Emmy, han disfrutado de un acceso sin precedentes a David, su esposa Victoria, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo. El resultado es un retrato íntimo de un hombre, así como una crónica del deporte y el mundo de los famosos en la posmodernidad.

Carga máxima

Primera película de acción brasileña de Netflix. Protagonizada por Thiago Martins en el papel de Roger, un piloto de carreras de camiones, la película explora las complejidades de la vida criminal y las decisiones morales. El elenco diverso también cuenta con la participación de Sheron Menezzes, Raphael Logam, Milhem Cortaz, Evandro Mesquita y Paulinho Vilhena. Este nuevo título busca capturar la esencia del género de acción, al tiempo que añade elementos culturales y sociales específicos de Brasil.

Roger (Thiago Martins) es un piloto de carreras de camiones que empieza a conducir para una banda de ladrones de cargas a fin de mantener a su equipo. Pero, una vez que se adentra en el mundo del crimen, no será nada fácil salir.

Jugada de un rey

Life of a King es una película dramática estadounidense de 2013 dirigida por Jake Goldberger y protagonizada por Cuba Gooding Jr., Dennis Haysbert y LisaGay Hamilton. Basada en una historia real, la película sigue a Eugene Brown, interpretado por el ganador del Premio de la Academia Cuba Gooding Jr., quien tras pasar 18 años en prisión, funda el Big Chair Chess Club en Washington, D.C., con el objetivo de alejar a los jóvenes de la vida en las calles. Utilizando el lema inspirado en el ajedrez “piensa antes de mover”, Brown busca ofrecer a estos estudiantes algo que él nunca tuvo: un futuro.

Decidido a ayudar a que los jóvenes en riesgo cometan los mismos errores que él tuvo, un ex-convicto forma un club de ajedrez para ofrecerles una alternativa a las pandillas callejeras.

La oscuridad de La Luz del Mundo

En un impactante documental, se ponen en evidencia las narrativas de desgarradoras víctimas femeninas de abuso a manos de Naasón Joaquín García, la denominada autoridad de la iglesia de La Luz del Mundo. En 2019, García, quien sostiene el título de “Apóstol de Jesucristo”, fue capturado en los Estados Unidos, enfrentándose a 26 delitos que iban desde la trata de personas hasta la violación y pornografía infantil.

En 2019, Naasón Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo y autoproclamado ‘apóstol de Jesucristo’, fue detenido en Estados Unidos por 26 cargos (trata de personas, violación y pornografía infantil, entre otros). La noticia dio pie a una larga batalla legal entre las delatoras que buscaban justicia y una congregación que defendía a ultranza a su líder. En este documental exhaustivo e intimista, los hechos se cuentan a través de miembros de la iglesia y antiguos fieles. Además, esta será la primera ocasión en la que se podrán escuchar los testimonios de las mujeres que se atrevieron a denunciar el sufrimiento padecido en nombre de la fe, a abandonar sus antiguas creencias y plantarle cara al poderoso apóstol y la iglesia que lo habían sido todo para ellas.