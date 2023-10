Qué serie o película ver esta noche

Resumen:

Un abogado defensor debe evitar la encarcelación del hijo de una amiga viuda, acusado de apuñalar a su padre hasta la muerte. Aunque el joven inicialmente admite el delito, el juicio revela inquietantes evidencias sobre la verdadera naturaleza de su progenitor.

Me desperté vampira

La serie juvenil es una comedia protagonizada por Carmie Henley, interpretada por Kaileen Angelic Chang, una joven de ascendencia vampírica. La trama aborda con humor la vida diaria en un instituto educativo, así como los riesgos inherentes a las leyendas mitológicas.

Resumen:

Al cumplir 13 años, una adolescente experimenta una transformación radical al descubrir que se ha convertido en vampiro. Ella deberá lidiar con los cambios que se presentan en su cuerpo, como nuevos colmillos, la capacidad de volar y una fuerza sobrenatural. Al mismo tiempo, enfrenta el desafío de mantener su apariencia humana para no alertar a sus compañeros de colegio y eludir a unos verdugos que la acechan.

Los diamantes de la discordia

Esta película africana con guion de Tunde Babalola, explora temas complejos y relevantes situados en el contexto social y cultural de África. La trama sigue a un grupo de amigos que deben enfrentar dilemas morales y emocionales tras encontrase en una situación completamente inesperada.

Resumen:

Originarios de la aldea de Oyo Oke en el suroeste de Nigeria, cuatro jóvenes descubren una bolsa llena de diamantes en un descampado. Sin embargo, cuando sus propietarios originales vuelven para recuperar su valiosa posesión, los adolescentes se verán sumidos en peligros mientras intentan rescatar a uno de sus amigos.

Juicio al diablo

Película documental sobre el famoso caso de posesión demoníaca que inspiró la tercera entrega de la saga El conjuro. Bajo el título Juicio al diablo (The Devil on Trial), aborda el asesinato cometido por Arne Cheyenne Johnson en la década de 1980 y su inusual estrategia de defensa bajo el lema: “El diablo me obligó a hacerlo”.

Resumen:

Analiza la primera y única «posesión demoniaca» que se ha utilizado oficialmente como argumento de la defensa en un tribunal de Estados Unidos para juzgar un asesinato. Con testimonios de primera mano de supuestas posesiones diabólicas y un asesinato impactante, esta historia extraordinaria mueve a la reflexión sobre nuestro miedo a lo desconocido.

Proyecto Géminis

Película de ciencia ficción y acción lanzada en 2019, dirigida por Ang Lee y protagonizada por Will Smith. La cinta es notable por su uso de tecnología de captura de movimiento y efectos visuales para crear una versión más joven del personaje principal. Además, aborda temas éticos y existenciales relacionados con la clonación humana.

Resumen:

La trama sigue a Henry Brogan, un asesino de élite que decide retirarse después de una larga carrera en operaciones encubiertas. Sin embargo, se encuentra en la mira de una organización secreta que envía a un clon más joven de él mismo para eliminarlo. A medida que la historia avanza, Brogan debe enfrentarse a dilemas morales y éticos, así como a su propio pasado, mientras lucha por descubrir la verdad detrás de su existencia clonada.

Todo ya

Serie británica protagonizada por Sophie Wilde, la actriz del reciente éxito de terror Háblame (Talk To Me). Una historia juvenil en la que su personaje principal es una chica que aprende que no puede organizar todos los aspectos de su vida de la noche a la mañana, en especial donde todos parecen seguir avanzando menos ella.

Resumen:

Mia, una joven de 16 años, retorna a su hogar después de superar la anorexia. Ahí, se encuentra con la dura realidad de que la vida en la escuela ha continuado sin su presencia. Además de enfrentarse a una creciente lista de experiencias que anhela vivir, sus tres amistades más íntimas y un flamante nuevo amor, se sumerge en la esfera de las citas, celebraciones y los primeros romances.