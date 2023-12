Qué serie o película ver esta noche

Resumen:

Unas vacaciones familiares se ven interrumpidas cuando dos desconocidos llegan en medio de la noche para alertar sobre un misterioso ciberataque mundial. Ellos alegan que aquella lujosa propiedad es su casa y pretenden refugiarse allí, por lo que ambas familias deberán lidiar con la inminente crisis catastrófica a su manera, mientras luchan por encontrar un lugar en un planeta que se derrumba.

Nadie

Película protagonizada por Bob Odenkirk, más conocido en el mundo de la televisión por su papel de Saul Goodman en la serie Breaking Bad y el spin-off Better Call Saul. El actor se aleja de su faceta de abogado sarcástico para meterse de llena en un papel serio para este film de acción.

Resumen:

Hutch Mansell, un hombre sumido en la monotonía de una vida aparentemente típica y un trabajo de oficinista. Tras un incidente en su hogar, donde unos ladrones irrumpen y él decide no confrontarlos, Hutch comienza a enfrentarse a preguntas sobre su masculinidad y valentía, lo cual le genera el desprecio de su entorno. El conflicto escala cuando Hutch decide tomar cartas en el asunto, desencadenando una serie de violentos enfrentamientos que revelan su oscuro pasado como “auditor”, un implacable asesino a sueldo.

Mudanzas al cielo

Serie de televisión surcoreana dirigida por Kim Sung-ho y escrita por Yoon Ji-ryeon. Se trata de una producción original de Netflix, protagonizada por Lee Je-hoon, Tang Jun-sang y Hong Seung-hee. La serie se centra en las vidas de Geu-ru, un joven con síndrome de Asperger, y su tutor Sang-gu, quienes trabajan juntos como limpiadores de traumas.

Resumen:

Geu-ru y su tío exconvicto Sang-gu, se encuentran por primera vez tras la repentina muerte del padre de Geu-ru. Ambos se unen para dirigir la empresa familiar de limpieza de traumas llamada “Move to Heaven”. En el transcurso de su negocio, descubren historias no contadas sobre los fallecidos, mientras Sang-gu intenta enfrentar su doloroso pasado con el padre de Geu-ru y el incidente traumático que lo llevó a la cárcel.

The last of the mohicans

Película estadounidense de 1992 dirigida por Michael Mann y protagonizada por Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, y Russell Means. Este drama histórico está basado en la novela homónima de James Fenimore Cooper, adaptada por Mann y Christopher Crowe para la pantalla grande. Situada en el contexto de la guerra franco-indígena en el siglo XVIII, la cinta destaca por su mezcla de acción, romance y majestuosos paisajes naturales.

Resumen:

Hawkeye, un hombre blanco adoptado y criado por mohicanos, se encuentra atrapado en la conflictiva guerra entre Francia y Gran Bretaña por el control de América del Norte. Él y sus compañeros mohicanos, Chingachgook y Uncas, luchan por proteger a Cora Munro y su hermana Alice, hijas de un oficial británico, de las amenazas presentes en la selvática frontera, incluyendo las de un traicionero guerrero hurón.

Mi adorable demonio

Kim Yoo-jung, Song Kang, Lee Sang-yi y Kim Hae-sook son los protagonistas de esta comedia romántica y de fantasía. La historia sigue a Do Do-hee, la heredera de una millonaria compañía que no cree en el amor y es completamente arrogante; ella tiene un matrimonio por contrato con Jung Goo-won, un demonio que odia a los humanos y lleva 200 años haciendo este tipo de tratos. Sin embargo, él pierde sus poderes cuando conoce a esta mujer y deberá encontrar la forma de protegerla para continuar su existencia. Los dos primeros episodios ya se encuentran disponibles en la plataforma.

Resumen:

Un implacable demonio pierde sus poderes tras conocer a la joven y arrogante heredera de una empresa. ¿Tendrá ella la llave para resolver su problema... y entrar a su corazón?

Sonic 2: la película

Secuela animada de la última adaptación del videojuego sobre el erizo azul. El protagonista es interpretado por la voz de Ben Schwartz en su idioma original y en español latino por el influencer Luisito Comunica. También cuenta con las actuaciones de Jim Carrey como Robotnik y James Marsden como Tom Wachowski, el fiel amigo humano de Sonic.

Resumen:

Sonic, establecido en Green Hills y deseoso de probar su valía como héroe, se enfrenta al regreso del villano Robotnik y su aliado Knuckles, quienes buscan una esmeralda con el poder de destruir civilizaciones. Sonic se alía con Tails, y juntos emprenden una aventura global para evitar que la esmeralda sea capturada por sus enemigos.

Familia revuelta

Una pareja, dos adolescentes, un bebé y hasta un perro son víctimas de un extraño fenómeno que pondrá sus mundos de cabeza. Bajo la dirección de Joseph McGinty Nichol, conocido como McG, esta comedia navideña promete diversión además de brindar un mensaje de empatía y solidaridad. El elenco incluye a Jennifer Garner (Si tuviera 30), Ed Helms (¿Qué pasó ayer?), Emma Myers (Merlina) y el joven actor Brady Noon.

Resumen:

Jess y Bill Walker hacen lo imposible por mantener unida a la familia a medida que sus hijos crecen, ganan independencia y se distancian. Sin embargo, en el día más importante de sus vidas, todos los integrantes despiertan con los cuerpos intercambiados . ¿Podrán los Walker unirse para conseguir un ascenso, una entrevista universitaria, un contrato discográfico y una prueba de fútbol?