Qué serie o película ver

Resumen:

Una exestrella de la NFL intenta arrancar una carrera como administrador financiero y consigue que otros jugadores sean sus clientes… con sus personalidades y problemas incluidos.

La chica enmascarada en Netflix

Nueva serie surcoreana basada en un webtoon publicado entre el 2015 y el 2018. Lee Han Byeol, Nana y Go Hyun Jung encarnan a la protagonista, Kim Mo Mi, en tres diferentes etapas de su vida. Se trata de una mujer que tiene dos rutinas diferenciadas entre el día y la noche: trabaja como oficinista por las mañanas y, al oscurecer, se convierte en una streamer y bailarina Mask Girl.

Resumen:

De día, Kim Mo-mi es una oficinista normal y corriente insegura de su físico; de noche, una ‘streamer’ que oculta su rostro tras una máscara. Acompáñala mientras se ve envuelta en un incidente y su vida da un vuelco.

Depp vs. Heard en Netflix

Docuserie de tres episodios que aborda el juicio mediático de los actores Johnny Depp y Amber Heard, quienes se acusaron mutuamente de abusos verbales, físicos y psicológicos tras la ruptura de su matrimonio en 2016. El título propone también la perspectiva del caso desde su difusión en las redes sociales, especialmente en la plataforma TikTok.

Resumen:

Depp vs. Heard analiza el caso de difamación que acaparó la atención mundial y se convirtió en el primer juicio por TikTok de la historia. Esta serie de tres partes, que muestra por primera vez ambos testimonios en paralelo y examina a fondo ese acontecimiento mediático global, cuestiona la naturaleza de la verdad y el papel que esta desempeña en la sociedad actual.

El elegido en Netflix

Serie basada en el cómic American Jesus, creado por Mark Millar (Kick-Ass) e ilustrado por Peter Gross. La historia se ambienta en México y sigue a Jodie, un preadolescente que se convierte en un mesías por sus poderes sobrenatuales. ¿Podrá ser el próximo Jesucristo que camine entre los mortales? Actúan Bobby Luhnow, Dianna Agron, Tenoch Huerta, entre otros más.

Resumen:

Tras sobrevivir un extraño accidente, Jodie, un niño de 12 años de Santa Rosalía, Baja California Sur, descubre que tiene poderes como los de Jesucristo: puede convertir el agua en vino, hacer caminar a los inválidos y, tal vez, hasta resucitar a los muertos.

El estallido de la noticia en Netflix

Película de Bollywood protagonizada por Kartik Aaryan y Amruta Subhash sobre un presentador de noticias retirado que ve ante sus ojos una posibilidad de hacer su gran regreso a la televisión. Sin embargo, tendrá que ceder algo a cambio con tal de lograrlo. Se estrenó originalmente en 2021 y ahora está disponible en streaming.

Resumen:

Un cínico expresentador de noticias recibe una alarmante llamada en su programa de radio y ve una oportunidad para reaparecer en la TV. El precio: su conciencia.

Mi boda con un fantasma en Netflix

Película taiwanesa de temática LGBTQ+ centrada en un policía que ve cambiar su vida por un evento sobrenatural muy fuera de lo común: tiene un esposo fantasma y deberán trabajar juntos para resolver un crimen.

Resumen:

Un día, un policía encuentra un sobre rojo, cuyo remitente es un fantasma que le propone matrimonio antes de su reencarnación. ¿Qué podría pasar si un humano y un fantasma establecen un vínculo especial? Seleccionada para cerrar el Festival de Cine de Taipéi Golden Horse de 2022 —el festival de cine más grande y de mayor duración en Taiwán—, Mi boda con un fantasma transciende los límites de la muerte y del género.

Lo que ellos quieren en Netflix

Taraji P. Henson protagoniza una de las mejores comedias feministas disponibles en streaming. La actriz y cantante interpreta a Ali Davis, una representante exitosa a menudo marginada por sus colegas hombres. Tras una noche con amigas, adquiere el poder de escuchar los pensamientos de los varones y lo usa para superar a sus compañeros en una competencia profesional, pero esto traerá problemas en el amor y sus relaciones amicales. También actúan Tracy Morgan y Erykah Badu.

Resumen:

Una agente deportiva descubre que tiene un don para oír los pensamientos de los hombres y emplea su habilidad para triunfar en una empresa totalmente machista.

Agente Stone en Netflix

Nueva película de espías protagonizada por Gal Gadot, la estrella de Mujer Maravilla, bajo la dirección de Tom Harper. El elenco también se compone de estrellas como Jamie Dornan, Alia Bhatt, Sophie Okonedo y Matthias Schweighöfer. La historia se centra en la talentosa agente Rachel Stone (Gadot) mientras se balancea en dos facetas diferentes de su vida.

Resumen:

Para sus compañeros de equipo del MI6, Rachel Stone es una novata. Lo que no saben es que en realidad es una talentosa agente... y que sus dos vidas están a punto de chocar.

Medicina letal en Netflix

Se basa en el libro Pain Killer: An Empire of Deceit and the Origin of America’s Opioid Epidemic, de Barry Meier, y en el artículo “The Family That Built an Empire of Pain”, publicado por Patrick Radden Keefe en The New Yorker. La serie limitada reflexiona sobe el crimen, la responsabilidad y los sistemas que fueron incapaces de ayudar a miles de de personas afectadas en Estados Unidos.

Resumen:

La miniserie explora, desde la ficción, algunos orígenes y consecuencias de la crisis de los opiáceos en Estados Unidos, y se inspira en las experiencias de responsables, víctimas e investigadores cuyas vidas se vieron irremediablemente afectadas tras la invención del OxyContin.

Fuente: Infobae