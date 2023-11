¿Qué son los 'friendship bracelets' que llevan a los conciertos de Taylor Swift?

¿Qué son los friendship bracelets?

Pero, ¿qué son exactamente las "friendship bracelets" (pulseras de amistad)? Estas son pulseras confeccionadas por las propias swifties que llevan palabras o frases relacionadas con la artista. Estas pulseritas se arman para usar durante el recital y se cambian con otras fanáticas, transmitiendo un mensaje de amistad y unión.

Esta tradición surgió a partir del álbum "Midnights", lanzado en 2002, en el que la canción "You’re on Your Own, Kid" habla de esta práctica. Uno de sus versos dice "So make the friendship bracelets, take the moment and taste it" ("Hacé las pulseritas de amistad, aprovechá el momento y saborealo"). Esto inspiró a las seguidoras a adoptar esta moda divertida y colorida, con el propósito de hacer nuevas amigas y dejar un lindo recuerdo a otras. Como resultado, en cada recital de Taylor, muchas fans vuelven a casa con varias pulseritas regaladas por desconocidas que conocieron en el show.

¿Cómo se hacen?

Para armarlas, necesitás pocos materiales: hilo elástico transparente, mostacillas de colores, mostacillas con letras para formar palabras y broches para cerrar las pulseritas. En cuanto a la elección de colores, es variada y depende del gusto de quien las arme, pero suelen usarse colores como rojo, rosa, gris, azul, naranja, verde, amarillo, violeta o negro.