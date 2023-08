¿Quién es el hijo del famoso actor que descuartizó a un cirujano plástico?

Paralelamente, ese mismo jueves, un recolector de basura encontró una pelvis seccionada e intestinos humanos escondidos en una bolsa de fertilizantes arrojada a un vertedero de una isla turística cerca del Golfo de Tailandia. Ese hallazgo propició que comenzará una investigación sobre un posible crimen.

El viernes se realizó una nueva búsqueda en el mismo lugar donde habían aparecido los restos humanos y se encontraron bolsas con partes de extremidades inferiores junto a una camiseta y unos pantalones cortos. Hasta ese momento, la policía no había identificado el cadáver.

Ese mismo día, el joven español de 29 años se acercó a la comisaría y confesó el crimen del cirujano plástico, a quien conocía de antes del viaje a Tailandia. Según informó el jefe de la policía de Tailandia, Sancho dijo que fueron “los celos” y el “temor” a que Arrieta Arteaga lo engañara lo que lo llevaron a cometer semejante atrocidad.

“Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”, aseguró Sancho durante una conversación frente a sus abogadas de oficio tailandesas que difundió la agencia EFE.

Fuentes policiales informaron a EFE que el hijo del reconocido actor deberá acompañar a los policías a los lugares donde supuestamente desechó las distintas partes del cuerpo descuartizado del cirujano plástico colombiano. Uno de los distintos puntos es el mar.

La Policía busca establecer cómo fue la mecánica del crimen y cuándo ocurrió el asesinato. Las autoridades informaron que Sancho presentaba cortes y arañazos en su cuerpo el día en que fue a denunciar la desaparición de Arrieta Arteaga.

Además, las cámaras de seguridad de un supermercado de Tailandia mostraron al influencer español comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura y registraron su alojamiento en la isla situada en el Golfo de Tailandia, conocida por sus fiestas de luna llena.

El visado de Daniel Sancho ha sido revocado y se espera que se presenten pruebas en su contra ante un juez para que ordene su detención, algo que podría ocurrir en las próximas horas.

En un breve comunicado remitido a EFE, Rodolfo Sancho -reconocido por películas como “La Corona Partida” o “La Noche de los Girasoles”- pidió el “máximo respeto” para su hijo y para toda la familia “en estos momentos delicados y de máxima confusión.

El actor y la familia del presunto asesino rogaron “a los medios de comunicación que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado” ante los últimos acontecimientos. También pidieron que no se difundan informaciones “que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso