¿Quién es la marplatense que hizo una canción contra el bullying y abrirá el show de No Te Va Gustar?

"Es un tema con mucha fuerza y en esta ocasión una composición muy cruda, con un sonido de rock pesado. Después de tantos años volví a encontrarme con gente cruel , que habla mal del otro sin saber sobre su vida, gente que quiere hacerle un mal al otro, que no mide sus palabras y lastima sin culpa. Eso sigue sorprendiéndome. De hecho, me tocó vivir algo similar hace unos meses y de ahí nació este concepto, de tanta mierda que hablan sus bocas sangrarán . Y como digo a lo último ‘Sus Bocas Sangran’, afirmando que ya está pasando”, contó la artista.

Embed

Fiamma, a corazón abierto describió cómo fue su infancia, la cual también le tocó sufrir por ello: “Durante mucho tiempo recibí bullying y comentarios feos con respecto a que era diferente. Me decían rara, loca, que no era capaz, y entre muchas cosas más. Me excluían de todo y hasta me hicieron sentir mal por eso, hasta dudar de mí”.

“Hoy en día agradezco ser distinta, sin eso no podría conectar con todo esto hermoso que es la música. No podría componer, no podría cantar, no podría hacer esto que más amo gracias a mi sensibilidad. Gracias a todo eso, convierto el dolor en arte, música. Es un privilegio y estoy más que agradecida de que sea así”, sostuvo la joven sobre su relación con la música, el arte y el dolor.

De esta manera, lanzó un mensaje a quienes más la afectaron: ”A todas esas personas que alguna vez quisieron quebrar mi amor propio, que me falsearon en la cara, que hablaron horrores de mí, incluso cuestionar mi capacidad para lograr cosas y demás, déjenme decirles algo. De tanta mierda que hablan, Sus Bocas Sangrarán”.

Según el Observatorio de Familias y Juventudes de la Cámara de Diputados de la Nación, que preside el abogado marplatense Federico Cermelo, se estima que al menos 1 de cada 3 estudiantes de la escuela secundaria y primaria han padecido o padece acoso en la escuela (esto es maltrato físico, verbal o simbólico por parte de sus pares) y ciberacoso (a través de las redes sociales y juegos online), en virtud de los últimos datos proporcionados por la Unesco y de las organizaciones más importantes del país con las que el Observatorio trabaja en la recientemente conformada, Alianza Antibullying Argentina, con el objetivo de luchar de manera integral y articulada contra este flagelo.