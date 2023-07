Rauw Alejandro confirma su ruptura con Rosalía

Sin ir más lejos, hace mes y medio, en junio, Rosalía era preguntada en el programa de televisión El Hormiguero acerca de sus planes de boda, que confirmaba. “Parece que va a haber boda”, reía. “De momento tengo que terminar la gira y me pondré para la vuelta. Tengo por ahí vestidos guardados”, afirmaba entre risas, ilusionada. También en junio Rauw subió un vídeo a TikTok donde jugaba con humor a imitar a Rosalía. Y hasta hace apenas tres semanas se intercambiaban mensajes públicos en comentarios y menciones de redes sociales, que ya han cesado.

“Durante todos estos años ustedes han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí”, arranca el cantante de Todo de ti su declaración. “Sí, hace unos meses atrás Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas, y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir. Sin más nada que añadir, a mis fans los amo mucho, gracias por estar ahí”, firma “atentamente, Raúl”, con su nombre real.

El hecho de que Rauw hable de forma tan directa sobre infidelidades y cite esas “alegaciones públicas” tiene que ver con los muchos mensajes e incluso largos hilos llenos de acusaciones de engaños que se han publicado, sobre todo en Twitter, en las últimas horas. En ellos se afirma, sin pruebas ni documentos, por el momento, que el cantante ha mantenido aventuras sentimentales con diversas mujeres y sin el conocimiento ni el consentimiento de la cantante catalana. Una serie de señalamientos nunca por parte de los directamente implicados, sino de terceras personas, a las que ni él ni Rosalía han entrado a responder, más que ahora en este comunicado. De hecho, la cantante no ha pronunciado ni una palabra al respecto; solo se la vio la noche del martes actuando en el festival Lollapalooza de París, y saludando a algunos fans, con gafas de sol la mayor parte del tiempo, en la mañana del miércoles en la capital francesa. La vocalista acaba de terminar su gira Motomami, y poco antes de anunciarse la ruptura, que dio en exclusiva la revista People, ella escribía un post en Instagram dando gracias por el éxito del tour “a Dios, a mi familia, a mi equipo y a todos los que me apoyáis de por vida”. Ya entonces no había ni rastro de Rauw Alejandro, lo que hizo levantar la liebre a muchos de sus seguidores.

Rosalía y Rauw Alejandro anunciaron su compromiso a través de un videoclip en el que él le regalaba un anillo a finales del pasado mes de marzo. Para entonces, ya llevaban más de año y medio saliendo juntos. Su relación empezó a hacerse pública a mediados de 2021. Pero la primera vez que la pareja mostró su relación públicamente fue en septiembre de ese año, en las celebraciones del cumpleaños de ella, cuando se la pudo ver en su casa de Miami junto a él, bailando e incluso durmiendo. Desde entonces han posado juntos en alfombras rojas y entregas de premios, desde Los40 Music Awards hasta los Grammy Latino, y se han dedicado mutuas muestras de cariño y afecto, que cristalizaron esta pasada primavera en tres canciones juntos, Beso, Vampiro y Promesas.

Fuente: El País