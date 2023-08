Revelan el motivo por el que se separaron Tini Stoessel y Rodrigo de Paul

“Tini me llamó tipo 22:30, yo estaba cenando. Hablamos largo y tendido. Hoy a la mañana me llamó de vuelta. Volvimos a charlar porque ella lo quería anunciar de la mejor manera y me dijo: ‘Te voy a dar la primicia a vos porque la verdad que fuiste siguiendo el romance tal como fue y nunca contando cosas que no eran, ni sumando datos que no’”, contó De Brito.

image.png

Y agregó: “Algo que puntualizó Tini es que no hay terceros en discordia: ‘Por más rumor que veas. Ya te lo digo y te lo va a decir Rodrigo también, no fue por un cuerno. No hubo ningún tipo de problema en ese sentido, solo que sentimos que se estaba haciendo complicada llevar la situación adelante por todo lo que se viene’”.

La periodista Paula Varela brindó detalles de lo que le dijeron el entorno. "Me confirmaron que sí, que estaban separados. Lo escribí en Twitter y luego lo anuncié en Socios, al día siguiente. Dije que se separaban pero no por falta de amor, sino que no son compatibles las vidas y los estilos de vida que tienen cada uno", detalló.

"Rodrigo es padre de dos hijos, necesita a alguien distinto al lado, quien tenga otro tipo de presencia. Y Tini es una chica que está creciendo un montón en su carrera, que todavía no piensa en la maternidad ni en estabilizarse con una familia. No piensa en compartir vacaciones familiares con los hijos de Rodrigo", dijo Varela.