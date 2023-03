Romina Uhrig habló de su carrera política y reveló qué haría si Cristina Kirchner la llama para ser candidata

Este viernes, la participante fue entrevistada en el ciclo Buen Telefe y habló de los motivos por los que no llegó a la final: “Los medios dijeron mentiras de mí, sobre mi carrera política, de las cosas que tenía y que cobraba un sueldo de política”. Y aprovechó para aclarar: “No soy tonta. No me voy a exponer en la tele si yo tuviera cosas ocultas o malas. Tengo errores y me equivoco pero nunca hice cosas malas. En ese sentido estoy muy tranquila”.