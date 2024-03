Salieron a la luz los motivos de la separación entre Flor Vigna y Luciano Castro

La cantante hizo énfasis en la expareja de Castro, la actriz Sabrina Rojas, quién estuvo hablando sobre su exmarido y ella salió a defenderlo. "Si, tuvo un montón que ver, creo que había una intensión muy grande de que eso suceda", lanzó.

A su vez, dio a entender que Rojas no estaba de acuerdo con la relación: "Hubo muchos actos que fueron feos y bueno al final terminó un poquito influenciando". Ante una posible reconciliación entre Castro y Vigna, la ex jurado de Bailando por Un Sueño expresó que " la verdad es que no", pero aclaró que con "Lucho he hablado y está todo bien".