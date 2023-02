Se acabó la ilusión para los fanáticos del Indio Solari: "No quiero ser un artista que esté peleando con el escenario"

En una entrevista radial que dio a un programa de radio español con el que suele hablar seguido, el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota fue categórico: “El Indio cumplió su tiempo y el Míster no tiene vocación de directo”, le dijo a Mariskal Romero. "No quiero ser un artista que esté peleando con el escenario", le explicó.