Se filtraron los chats de Camila Homs en los que amenaza a Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

En uno de los mensajes Homs apunta sin filtro: “No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo".

El mediocampista de la Selección argentina acusó que fue su expareja quien no quiso que sus hijos viajen al Mundial Qatar 2022 “por querer ser la protagonista vos”. Sin embargo, ella contestó: “Creete eso para no creer lo sorete que fuiste y tu capricho valió más que ese momento”.

image.png

Pero las amenazas no cesaron y arremetió: “Todavía no me conocés vos a mí, te juro que no me conocés y tampoco conocés a la gente que me rodea, así que cerrá bien el orto”. La respuesta de De Paul fue fulminante: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”.

A pesar de todo el escándalo, Tini no lanzó ninguna denuncia formal. Solo optó por bloquearla de su celular porque le envió mensajes. En tanto la del jugador del Atlético de Madrid la dejó constatada en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas Nº34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también a Horacio Homs.