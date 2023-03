"¿Se pueden imaginar a los 30 años con alguien de 14 o 16?"

“Me parece fundamental -señaló la actriz- que estemos pudiendo hablar de esto y en ese sentido hay que agradecer a Lucas (Benvenuto) el coraje de poner su nombre" en la causa.

"Esto es lo que tenemos que lograr, encontrar la forma de hablar sin que nos pongan un bozal", señaló Fardin a la señal C5N, y remarcó que "tenemos que lograr que las víctimas puedan hablar sin ser perseguidas en la Justicia".

En su descargo, Jey Mammón aseguró que Lucas tenía 16 años cuando tuvieron un vínculo. “A partir de una reforma que se hizo del punto 119 del Código Penal, se contempla que si sos menor de 18 años sigue siendo abuso”, apuntó Fardin.

“Hay una serie de matices entre los 13, los 14 y los 16 años -respecto del consentimiento de la persona-, pero se considera el pasado y la historia” de la víctima para “decir que eso es lo que lo hacía aún más vulnerable”, explicó.

“Esto lo contempla el Código Penal, más allá de que hablemos de que está prescripto. Pero si vamos a entrar en un Juicio por la Verdad -como pide Jey-, se va a tener que agarrar de ciertas normativas que ya existen. Y el Código Penal considera que si tenés menos de 18 años, seguís siendo vulnerable porque es probable que esto interceda en tu capacidad de desarrollo respecto de tu sexualidad porque tenés menos herramientas”.

“Además de que acá podemos hablar de la importancia de la Educación Sexual Integral y de que él estaba cooptado por una red”, puntualizó.

Fardín contó que está en contacto con Lucas. “Está sufriendo. Escuchar a tu victimario decir que fue un vínculo de amor y de contención, cuando está claro -para cualquiera y desde el sentido común- que con 16 años era una persona absolutamente vulnerable, sumado a todo el sistema que lo tenía cooptado”.

Jey Mammon aseguró, a través de sus redes sociales y con la voz por momentos quebrada, haber tenido una relación consentida con su denunciante Lucas Benvenuto durante varios años pero negó haber abusado de él.

"Yo no violé, yo no abusé, yo no drogué a ninguna persona jamás, nunca en mi vida, ni lo hice, ni lo haría, ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente", dijo Mammon en una grabación propia que publicó en su cuenta de Instagram.