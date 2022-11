Shakira no cantará en la apertura del Mundial de Qatar 2022: los motivos

A tres días del inicio del Mundial de Qatar 2022 , sorprendió que Shakira no cantará en la ceremonia de inauguración de la Copa del Mundo , el domingo, tal como estaba previsto.

Hasta el momento, la artista no se expresó de manera oficial. Sin embargo, se cree que su decisión estaría relacionada a las fuertes críticas que recibió por su posible presencia en Qata r, país cuestionado por distintos organismos que afirman que no cumple con los tratados mundiales de derechos humanos.

Si bien Shakira no dio declaraciones, desde su entorno expresaron que su decisión estaría relacionada con esas críticas que recibe el país anfitrión del mundial.

La colombiana se destaca por su rol activo en causas sociales. En 1997, abrió su fundación "Pies Descalzos", con el objetivo de ayudar a niños desfavorecidos de Colombia. Y tras su separación del futbolista Gerard Piqué y el lanzamiento del nuevo contenido musical, la cantante está en un buen momento de popularidad. Por esa razón, muchos especialistas afirman que la presencia de la artista en el evento podría ser "controversial".

Más artistas que se negaron a participar

No es la primera artista que “se baja” de la inauguración del Mundial. Dua Lipa, quién se rumoreo que era una de las confirmadas, salió a hablar en sus redes sociales. "Hay mucha especulación sobre mi actuación en la ceremonia de apertura de la Copa Mundo en Qatar. No estaré actuando y nunca he estado involucrada en ninguna negociación para actuar", aclaró en sus redes sociales.

Y aclaró que visitará el país sólo cuando "haya cumplido con todos los derechos humanos que prometió cuando ganó el derecho a albergar el Mundial de Fútbol".

Rod Stewart fue uno de los primeros que declaró haber rechazado la oferta de más de millón de dólares. "Lo rechacé porque no está bien ir a ese Mundial", dijo para The Sunday Times. Su decisión habría estado relacionada a la penalización de la homosexualidad en el país y el fallecimiento de obreros durante la construcción de estadios para la Copa del Mundo.