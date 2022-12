Sorprende lo que encontraron en la casa que Lourdes de Bandana compartía con su ex

Y sumó: "Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnudas y sin mi consentimiento. O porque me emborrachaba...me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas. Amor es la falta absoluta de sufrimiento. El amor no duele".

Luego de varios días de angustia, la artista efectivizó la denuncia por violencia de género en una comisaría y obtuvo un botón antipánico.

“Durante el plazo que duró la relación, siempre sufrí maltratos. Me denigraba como mujer diciéndome que soy un panqueque, que soy fácil", declaraba Lourdes en la denuncia, que dio a conocer Cora de Barbieri, panelista de A la tarde.

"Un día me cortó con un cuchillo las extensiones porque él las había pagado. Los vecinos de enfrente vieron todo y llamaron a la policía. Cuando vinieron los policías les dije que no lo quería denunciar", recordó la cantante en dicho documento.

image.png

Ahora, desde el ciclo de América tuvieron acceso a las imágenes del departamento que Lourdes compartía con su pareja, Leandro Esteban García Gómez.

La vivienda fue allanada en las últimas horas y, según trascendió, estaba “destrozada”. Además, se supo que no sería la primera vez que allanan al hombre.

Cora de Barbieri dio detalles de los muebles que la policía encontró en mal estado.

“Cama de dos plazas en madera con colchón con quemaduras en sus costados. Placard de tres puertas sin manijas y puertas rotas. Sommier de dos plazas y media destruido, desgarrado”, detalló la periodista mientras mostraban las imágenes.

Y continuó: “Lámpara de pie con pantalla rota. Futón de dos plazas roto y desarticulado. Puertas de madera antigua dañada”.

image.png

Qué dijo Lourdes tras denunciar a su ex

El fin de semana Lourdes viajó a Mendoza para brindar un show. Desde allí, la cantante se tomó un tiempo para subir otro video a su cuenta en Instagram y contarle a sus seguidores cómo se sentía.

“En Mendoza me recibieron con muchísimo cariño. Por consejo de mi abogada estoy subiendo esta historia para agradecerles”, adelantó Lourdes.

“Quería agradecerles por los mensajes lindos y el apoyo. El que me conoce, me conoce, y el que no... se va a cagar. Duele pero no me importa”, agregó después.

image.png

Y continuó: “Hay mucha gente que no me cree... lo último que quería era lastimar a alguien que yo amo. No le deseo ningún mal, al contrario, hasta me siento culpable. No quiero lastimar a nadie”.

“Menos a una persona que yo diría que es el amor de mi vida. Esta carrera es muy linda pero también es muy solitaria. Así que cuando uno encuentra alguien que a uno lo quiere y... Lo único que quiero decir es que no se queden calladas. Yo tardé un montón”, se sinceró.

“Estoy rota”, sentenció.