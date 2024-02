"Te voy a devolver a la villa...": More Rial denunció a su madre adoptiva por maltratos en su infancia

Ahora, durante una entrevista con Carmen Barbieri, Morena explicó que el juicio sigue en pie y recordó algunas de las frases más duras que le dijo D’ Auro.

"¿Hablás con tu mamá?", le preguntó la conductora de Mañanísima (El Trece). "No, es una desquiciada mental, no está bien de la cabeza. No tengo ningún buen recuerdo. Hubo mucha violencia. Siempre se la agarraba con nosotras. No hablo con ella desde los catorce años", explicó Morena.

Dando más detalles sobre la compleja relación, la mediática contó: "Cuando ella intentó acercarse y yo no quise me dijo: ’Te voy a devolver a la villa de la que te saqué’. ’No sé para qué te adopté’, fue otra de las frases. La frustración de no haber podido tener a su hijo tal vez la hizo así. Intenté entenderla de chica pero hoy ya ni me gasto".

Fuente: Pronto