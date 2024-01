Tiene 85 años y es fanática de Los Palmeras: sueña con conocerlos en el show por los 150 años de Mar del Plata

"Siempre los escucho, y todas las canciones las bailo. Quiero verlos, conocerlos", sostuvo la fanática en uno de los videos, en alusión a la presentación del grupo emblemático de cumbia santafesina que tocará en Mar del Plata el 10 de febrero en Las Toscas, por el aniversario de la ciudad.

En diálogo con Canal 8, la mujer dijo que está muy emocionada por la repercusión de los videos y dijo que "me gusta mucho la banda y ellos son muy agradables".

"Soy una bailarina desde siempre, no sé si lo hago mal o bien, pero me gusta", sostuvo la mujer que no vio nunca en vivo a la banda y se dispone a hacerlo en los próximos días.

Delfina dijo también en el programa "Buenas mañanas" que "todo esto se fue de las manos y esperamos que se pueda cumplir el sueño".

Embed - EMILIA FAN DE LOS PALMERAS, SUEÑA CON CONOCERLOS

Las actividades del sábado 10 de febrero

El sábado 10, las actividades arrancarán a las 8.30 con el izamiento de la bandera e interpretación del Himno Nacional en la plaza San Martín. A las 9 se celebrará una misa en la Catedral y luego se colocará una ofrenda floral al pie del monumento que recuerda al fundador de la ciudad, Patricio Peralta Ramos, frente al Torreón del Monje.

A las 10.30, una caravana de automóviles antiguos recorrerá las principales calles de la ciudad y, en paralelo, habrá una presentación de veleros del Club Náutico frente a las playas del centro.

Desde las 18, el epicentro se trasladará al espectacular escenario que se montará en el Paseo Hermitage-Las Toscas. Allí, habrá un show en homenaje a Astor Piazzolla y se presentará “Tango que te recontra tango”, con la dirección y coreografía de Ana María Zaninetti.

En el cierre de la jornada, se presentará el dúo Pimpinela y luego lo hará el grupo Los Palmeras, con su aclamada cumbia santafesina.