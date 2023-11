Tinelli habló de su demanda a Jonatan Viale

El lunes 2 de octubre, el hijo de Mauro Viale realizó fuertes declaraciones sobre el animador. "¿Va a contar algún día Marcelo todo? ¿Va a contar cuánto dinero recibía de Lomas de Zamora para llevar a Martín Insaurralde? No es Insaurralde. Es un sistema corrupto. No nos hagamos los pelot.... Si barremos, barremos todo, como dice Milei. Es un sistema de empresarios corruptos, de sindicalistas corruptos, presentadores de la tele corruptos, periodistas corruptos y políticos corruptos, que viven del juego clandestino, de La Salada y del narcotráfico", expresó.

En el programa de Karina Mazzocco, el periodista Diego Esteves reveló que hubo una mediación, pero el periodista no concurrió. "Fueron a una conciliación. Marcelo Tinelli fue con su abogado, Osvaldo Pereyra, aunque Jonatan Viale no se presentó. Esa era la instancia en la cual Jonatan podía retractarse de lo dicho. No asistió, con lo cual, van a juicio directo", señaló.

El letrado que representa al conductor del Bailando 2023, Osvaldo Pereyra, solicitó a LN+ que provean del material del programa Más realidad -donde fueron realizadas dichas declaraciones- que será presentado como prueba en la causa.

En el ciclo de América TV precisaron que, si Marcelo Tinelli logra un fallo a su favor en la Justicia, el resarcimiento económico será donado al Hospital Garrahan.

La palabra de Marcelo Tinelli sobre la demanda a Jonatan Viale

Marcelo Tinelli demandó a Jonatan Viale por acusarlo de "corrupto" al aire de LN+ y ahora el conductor de América TV expuso la cifra millonaria que le pidió.

Ángel de Brito leyó al aire de LAM (América TV) la charla que tuvo con Marcelo Tinelli y donde este le dijo: "Le hago juicio por 60 millones de pesos, no voy a ir a ninguna mediación, no me interesa la rectificación, voy a juicio derecho porque las acusaciones exceden la crítica. No me importa que me critiquen por la mesa del hambre, por la gestión de San Lorenzo, lo que les parezca el programa o mis dichos".

De Brito, por su parte, sumó información y señaló: "Lo que le molestó puntualmente es que Viale dijo que estaba financiado por Insaurralde y que era cómplice del narcotráfico. Por eso decide demandarlo".

