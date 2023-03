Trascendió el nombre de la actriz que hizo estallar la relación entre Rodrigo De Paul y Camila Homs

El futbolista Rodrigo de Paul y su ex pareja, Camila Homs, pusieron fin a su relación en las peores condiciones y mantuvieron serios conflictos relacionados con la tenencia de sus dos hijos, con múltiples rumores de infidelidad. Contra todo pronóstico, no habría sido "Tini" la que motivó la ruptura definitiva.

"La China le escribió primero… Eso lo aseguró Camila, como el detonante. Lo dejó en claro”, revelaron. Cabe recordar que hace algunos meses "Tini" Stoessel habló sobre todas las criticas que recibió y enfrentó los rumores de ser la tercera en discordia.

En diálogo con LAM, la cantante lanzó: "Es algo de todos los días. Entender que al fin y al cabo las personas que hablan o que comentan, no viven con vos en tu casa no saben la realidad muchas veces. No saben cómo se dieron las cosas".

Y continuó: "Yo se cómo fueron las cosas y por eso estoy tranquila y en paz. Obvio que tuve ganas de salir a hablar porque tengo carácter. Soy súper emocional y súper sensible, pero también me pasa que trabajo hace tanto tiempo en esto que la impulsividad no sirve".

"Como que uno tiene que llamar a alguna amiga o a la persona que tenés para descargar en otro lado. Después es peor, al menos en mi caso. Es lo que te digo, prefiero llamarte y decirte ’bueno, nada’ y mostrarse las cosas para que veas cómo fueron. Pero, yo estoy en paz con mis cosas y con cómo me manejo en mi vida", finalizó.