Una actriz de Cris Morena reveló la grave enfermedad que padece

"Tengo una enfermedad que tardaron mucho en diagnosticarme porque es muy extraña. Se llama siringomielia y es un quiste dentro de la médula espinal", comenzó explicando Lola y añadió: "No tiene cura ni tratamiento. Me hicieron una operación en la espalda para detener el avance de la enfermedad".

Lola dio más detalles sobre la enfermedad que padece. "Si ese quiste sigue creciendo termina dañando la médula espinal y puedo quedar parapléjica, cuadripléjica… es heavy. Me produce muchos dolores y síntomas", contó y aseguró que le costaba hablar de este tema en público: "Me da cosa andar contando esto por acá, siento que es algo muy íntimo y bajón pero, adelante como siempre".

La actriz de "Aliados" aseguró que este problema le imposibilita hacer actividades en su vida cotidiana.

"No puedo hacer Yoga ni pilates, nada. El tema es que tengo dolor 24x7 y no logran quitarme el dolor. No sólo me imposibilita hacer deporte sino que me imposibilita a diario. El no poder hacer actividad física sería lo de menos porque sentir dolor todo el tiempo, eso es lo peor", expresó. .

Además, reveló que tampoco puede actuar y es por eso que no está trabajando.

"Por eso hace tanto tiempo que no actúo. Pero bueno, vamos a seguir buscando, aunque sea, una solución para el dolor y tener la mejor vida que pueda. Yo sigo con esperanza de que me ayuden con el dolor y no pienso parar hasta acercarme a una solución", sostuvo Morán. .