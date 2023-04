Una famosa fue al supermercado y estalló de furia por lo que gastó: publicó el ticket

"No, no, no. Anonadada con el total de la cuenta. Literal compré todo eso más un par de salchichas, unos panes para panchos... No, me quiero matar. Literal. No me alcanzó la plata, de hecho”, escribió.

image.png

Barby publicó el ticket del supermercado y la compra superó los 120 mil pesos. Una suma que podría haber sido aún más elevada si no hubiera aprovechado una serie de descuentos en algunos productos.

El monto total de la compra era de 124.421,36 pesos que, gracias a un descuento, disminuyó a un costo final de 120.180, 65 pesos.