Una participante del Hotel de los Famosos denunció que fue violada en el baño

Flor Moyano habló desde su cuenta de Instagram y en una historia escribió: “Agradezco a todas las personas que se comunicaron para brindarme su apoyo y solidarizarse conmigo”. Y agregó: "Me encuentro transitando una situación extremadamente delicada de la cual espero salir pronto”.

"A los amigos -periodistas -seguidores les pido entiendan y puedan ponerse en mi lugar, estoy viviendo los días más difíciles de mi vida”. Es entonces que cerró: “Me voy a mantener al margen de cualquier clase de situación que pueda exponerse y agudizar mi dolor”.

En su programa, Ángel de Brito leyó la denuncia donde el hermano de Majo Martino le hizo una propuesta extraña al hacerla elegir entre “el don de la sabiduría y el de la inteligencia”. Flor Moyano eligió la primera opción y allí fue que empezó el contacto físico con una especie de ritual.

“Me dice que me quiere sentir, pero yo me negué", contó. Sin embargo, Martino volvió a insistir explicándole que las cámaras no iban a mostrar nada. “Sin darme tiempo para contestar y sin negativa a tener relaciones sexuales con él y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar”, relató Moyano.

Los detalles de la denuncia

“Finalmente, el 24 de noviembre del 2022 me enojé con él porque en un juego en el que decíamos lo mejor y lo peor del otro, me expuso adelante de todos dando a entender que yo era débil, que yo solo era una chica linda que nadie iba a recordar, que no generaba nada al programa (...). Seguidamente, Federico Barón lo corta mientras me estaba hablando, se puso como loco, se levanta y se comportó de manera violenta frente a todos. Esa semana ya había tenido varias discusiones con un participante llamado Fernando Carrillo, al cual le pegó en un juego. (...) Esto y la falta de intervención por parte de todos los participantes, de manera directa e indirecta en el reality, me dejaron con una única certeza: que yo estaba sola ante los abusos”.

“Esa noche, cuando me voy a dormir, él llega al cuarto, me pregunta qué me pasaba. Después de eso, nos acostamos en mi cama. Y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría o el de la inteligencia. Siguiéndole la corriente, le digo el de la sabiduría. Acto seguido me dice que no me asuste, que me iba a hablar en un idioma raro. Se agarra la cara con la mano y con la otra me empieza a hacer unos dibujos o símbolos en la frente, mientras me hacía una especie de ritual”.

“Seguido de eso, me dice que me quiere sentir. Y yo le digo que no, que no quería. Intento utilizar las cámaras como excusa, le digo que estaban grabando. Y me dijo que él sabía que las cámaras no funcionaban y no grababan, que no se veía nada porque no estaba la cámara infrarroja. Sin darme tiempo para contestar y sin negativa a tener relaciones sexuales con él y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar”.

“Yo estaba en shock. No me movía y no quería decir nada porque estaban los demás compañeros en el cuarto y no quería que vean que entre nosotros estaba pasando eso. Yo solo deseaba que se termine y que se vaya. No tenía forma de salir. A los minutos, entró Nicolás el productor de la noche, y tiró una caja de preservativos”.

“Al día siguiente me despierto muy mal. No quería hablarle ni mirarlo a la cara, no quería levantar la mirada de la vergüenza. Y ante esa situación, él se reía de mí, me cargaba. Voy al baño a lavarme la cara, se metió para preguntarme qué me pasaba. Le reclamé lo que me había hecho, le pregunté por qué me había obligado a pasar eso y encima me sentía sumamente expuesta. Él se enojó y me decía que tenía que crecer, que ya no era una nena. ‘¿Tanta vergüenza te da que tus papis te vean?’, me dijo”.