Una vecina de Puerto Madero reveló "comportamientos extraños" de Luis Miguel en Argentina

En las últimas horas, la cuenta de Instagram Gossipeame compartió un audio de una vecina del Faena que vive en el mismo piso en el que se hospeda Luis Miguel . En la grabación, la mujer explicó los "comportamientos extraños" del artista y aseguró que en el edificio están todos muy sorprendidos porque no pudieron cruzarlo.

“Resulta que estamos todos sospechando que algo raro hay. No se deja ver, no hay contacto visual con nadie, lo tengo en mi pasillo y yo salgo y entro a propósito todo el tiempo a todas horas, y nada, nunca lo vi”, comentó la amiga de Pochis, dueña de la cuenta de chimentos.

Sobre las maneras en las que se maneja Luismi, agregó: “Cuando sale, está más custodiado que cualquier presidente y no baja el vidrio para las fans. Todo lo que nadie hizo, porque yo conocí a Marc Anthony, a los Guns N’ Roses los veías desayunando, a este nada”.

Para acompañar el llamativo audio, Pochis escribió: “Les voy a compartir un audio de una amiga que vive en el mismo piso donde está Luis Miguel en el Faena en modo chismosa mal. Dudo que se enoje de que se los compartí porque se fue ayer de viaje a Europa”.

Por qué en las redes aseguran que un doble de Luis Miguel es quien dará los shows en Buenos Aires

Luis Miguel comenzó su seguidilla de conciertos en la Argentina. El músico mexicano se presentó en el Arena de Buenos Aires junto a una gran banda y repasó sus mejores éxitos.

Pero, además de los comentarios positivos del concierto, desde Twitter y TikTok comenzó a circular la teoría de que la persona que se presentó en el concierto no es el verdadero Sol de México, sino un reemplazo.

Esta alocada versión se debe al gran cambio físico que mostró el cantante de “Dame”, con una importante pérdida de peso, su rostro con facciones distintas y un llamativo bronceado. Así, Micky se volvió tendencia en Twitter.

“Estoy en condiciones de afirmar que este es un Luis Miguel impostor. No por su apariencia física, sino porque en ningún momento del video maltrata al sonidista”, “¿a quién trajeron? Ese no es Luis Miguel”, “Este no es Luis Miguel se murió y lo reemplazaron como a Paul McCartney”, fueron algunos de los comentarios que circularon en la red social que ahora lleva una X como ícono.

Por su parte, Jimena Barón no se quedó lejos de esta polémica que en la plataforma fue expuesta mediante memes, videos y fotos comparativas del verdadero Luis Miguel con el supuesto doble que se presentó en Buenos Aires.

haciéndose eco de la tendencia y también adhiriendo a la sorpresa por el enorme cambio físico del cantante romántico, La Cobra escribió en su perfil de Twitter: “Muero por ir a ver a Luis Miguel pero no sé si es Luis Miguel”.

