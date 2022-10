Vanina Escudero rompió el silencio y reveló cuál es la enfermedad crónica que padece

“Se cumple 1 año de aquel día en que me encontré teniendo que operarme de urgencia por un cuadro incierto”, recordó Vanina

“Me sacaron vesícula y apéndice y gracias a la inquietud profesional del cirujano, exploraron todo el abdomen notando anomalías que mandaron a analizar”, explicó la mediática.

Y agregó: “Hoy, tengo muchas más certezas que entonces, porque eran todas incógnitas. Las respuestas tardaron en llegar. Pero arrojaron luz”. "Hoy, me animo a ponerle nombre: mi diagnóstico es Endometriosis, una enfermedad silenciosa y crónica con la que sangrás por dentro. 1 de cada 10 mujeres la padece y, en promedio, el diagnóstico tarda 8 años en llegar".

"En todo ese tiempo, vas perdiendo calidad de vida y te vas viendo afectada en diferentes aspectos que no lográs solucionar. Estuve años analizando mi aparato digestivo cuando el problema no estaba ahí y vi mi fertilidad comprometida cuando hoy sé que ese era mi impedimento", subrayó Escudero.

“Lamentablemente, mi diagnóstico llega con una doble cirugía de urgencia que agradezco trataron con la idoneidad y profesionalismo que merecía. Todo esto, ameritó un cambio importante en algunos hábitos, que ya les contaré. Porque la endometriosis me acompañará, espero ahora, más amablemente y será algo que tenga que ir controlando”, señaló.

Vanina Escudero cerró con un mensaje de concientización: “Mujeres, estemos atentas a los síntomas porque podemos calmar esta tormenta interna de sangre que de acuerdo a cada una será más leve o más fuerte. No No nos conformemos con respuestas que no cierran: busquen y consulten. Los miedos están pero se los combate”.