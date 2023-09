Vicky Xipolitakis se sumó a las presuntas víctimas de Aníbal Lotocki

Vicky rompió el silencio en Cortá por Lozano, el programa en el que es panelista. “Los síntomas comenzaron enseguida. Desde siempre. ¿Vieron cuando entrenas, salís del gimnasio y te re duelen los músculos? Bueno, el músculo es como que se está solidificando y eso es un dolor constante. Aprendés a convivir con los dolores”, comenzó.

Luego de recalcar que los dolores están todo el tiempo, cuando entrena, cuando hace el movimiento para sentarse, pararse e incluso cuando camina, la Griega, agregó: “Todas las chicas son víctimas. El doctor… Bueno, no sé si llamarlo ‘doctor’, él decía que ponía otro producto. Ahí dormidita yo viví otra situación muy similar a la de las víctimas”.

Enseguida explicó esa situación: “Fui por una cosa y me desperté y tenía otra. Después me tuve que hacer este otro retoque porque él había abusado de mi cuerpo sin darle yo mi consentimiento. Por eso me hizo este otro retoque, con otras cosas que fueron para peor”.

Por otro lado, dejó en claro que, a diferencia de su hermana, ella no lo denunció. Sin embargo, se puso a disposición de Fernando Burlando para lo que necesite. Hasta ahora no se expuso por lo que le genera esto. Sin ir más lejos, en A la tarde Guille barrios contó que prácticamente no duerme y que, el motivo por el cual una hora antes de que finalice el programa de Vero Lozano no se lo vio al aire, fue porque entró en una crisis de llanto que no pudo contener, por eso la dejaron ir.