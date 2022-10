Víctor Laplace se desmayó en plena función

Tras su recuperación, el actor rompió el silencio. “Ayer tuve un malestar en el escenario y le dije a la gente que se quede tranquila, que no era nada, que íbamos a seguir, y se bajó el telón”, dijo a Teleshow.

Luego de desvanecerse, el actor fue asistido por el SAME y una vez que le dieron los primeros auxilios, salió nuevamente al escenario, que comparte con Esteban Barrera y Nacho Cabello. “Terminé la función y vine a casa, acá estoy”, dijo ya mucho mejor.

Al ser consultado sobre a qué se pudo haber debido el desmayo, dijo: “Lo que me pasa es una sensación de estrés, un poco por el trabajo y todo lo que hago y estuve con muchas ocupaciones, y lo que básicamente me pasa es que hay un desconcierto global que hace que me pegue fuerte la sensación de que no hemos aprendido mucho de la pandemia y seguimos discutiendo como en la época de las cavernas, me duele”.