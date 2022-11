Video: el gesto de Shakira al cruzarse con Piqué

Shakira y Gerard Piqué se cruzaron tras la escandalosa separación y la reacción de la cantante colombiana quedó registrada por las cámaras. Al ver a su ex pareja, hizo un gesto con su mano.

Si bien llegaron a un acuerdo por la custodia de sus dos hijos, la relación entre Shakira y Piqué sigue tensa. La prueba de esta tensión entre ambos se viralizó luego de que la artista hiciera “fuck you” al ver al ex futbolista.

El hecho ocurrió el sábado, cuando fueron a alentar, por separado, a su hijo Milán a un partido de fútbol, pero desde las gradas la tensión entre ambos crecía.

La colombiana es muy pasional en los partidos de sus niños y suele hacer indicaciones y ese día no fue la excepción. Sin embargo, el programa español Socialité, captó a la artista haciéndole "fuck you" a su ex.

En las imágenes se puede ver como por unos segundos, la cantante colombiana le muestra a Piqué el dedo del medio y luego disimula rascándose el ojo. Por su parte, el empresario la observa y luego se concentra en su celular.