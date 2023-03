Video: estupor por la muerte de un famoso rapero en pleno concierto 

El artista, de 27 años y figura destacada del movimiento rapero del país africano, “se desplomó cuando actuaba en un concierto” en las afueras de Johannesburgo, precisó a la AFP la policía.

Según los videos captados durante el show, se ve al rapero, de blanco, caerse una primera vez en el escenario, en lo que parece un tropiezo. Sigue cantando pero un poco más lejos se derrumba y sus compañeros se precipitan para ayudarlo.

Todavía no se han establecido las causas del fallecimiento.

Su familia confirmó la noticia en un comunicado en las redes sociales. “Con profundo dolor nos vemos obligados a reconocer su fallecimiento en estos momentos”. La familia dio las gracias “a los equipos de emergencia y a todos los presentes en sus últimas horas en esta tierra”.

Forensic Video Showing What Really Happened To Costa Titch( 'He Fell Head On Ground HARD')