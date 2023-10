Video: la frase de Facundo Arana a La Joaqui que la hizo llorar

La artista del género urbano recientemente habló de sus problemas de ansiedad y cómo le afectan a su cotidianeidad.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fwondercharito%2Fstatus%2F1710848834639716612&partner=&hide_thread=false Facundo Arana utilizó su deseo para desearle una pronta recuperación a la Joaqui . Este señor es de otro planeta: “Qué dejes esa medicación de mierda porque vos tenes mucho talento y muchas cosas para dar”#PodemosHablar pic.twitter.com/aT2gYFVNg5 — CHARITO 20/10/21 AC,AD,T,MB 4/4/23 MG - KB 9/7 (@wondercharito) October 8, 2023

“Me encantaría estar mejor. Cuando me pasó lo laboral, empecé a tener ataques de pánico. Estuve tres días sin dormir. No podía ir a lugares con mucha gente”, comenzó diciendo la cantante nacida como Joaquinha Lerena De La Riva, en una entrevista reciente con Vero Lozano.

“Lidio lo mejor que puedo con esto. A veces, estoy con mis amigas tomando el té y me quedo dormida sentada. Ese es el proceso de adaptarme a la medicación que me recetaron. Pero yo quiero estar mejor, quiero poder transitar mejor las cosas. Quiero que mi destino sea otro”, prosiguió la cantante de “Butakera” y “Dos besitos”, entre otros hits del momento.

“Sigo defendiendo que, de un grupo de amigos, estoy yo acá. Las oportunidades no son las mismas para todos. Incluso no son las mismas las que nos damos a nosotros mismos. Cuando venís de un lugar donde te dicen que no vas a llegar a nada, cuando las cosas te llegan las cosas te sentís no merecedor”, dijo después, emocionada hasta las lágrimas.