Video: La Joaqui rompió en llanto en vivo

“¿Qué pensabas, que ibas a ser un padre abandónico, golpeador y yo no te iba a decir nada?”, lanzó Sony hacia su colega. La Joaqui lo estaba escuchando en vivo y no dudó en reaccionar: “Gracias Sony, no sabés cómo me alegra el alma que a alguien le importe que alguien se maneje así”.

“Te pensás que no me acordaba cuando vivíamos juntos en la pensión y aparecía la Joaqui moretoneada”, agregó el artista, indignado por haber sido testigo del maltrato que sufrió la artista.

“Ella nos frenaba para que no te caguemos a trompadas cuando se escuchaba por los pasillos de la pensión cómo la denigrabas. ¿Qué pensabas? que no me acordaba cuando vos te la rascabas y mandabas a La Joaqui a trabajar al subte mientras estaba embarazada?", concluyó Sony en su feroz batalla de gallos.

En el streaming de Coscu, La Joaqui se largó a llorar tras observar la batalla entre Sony y su ex Coquee. "A mí me dolió tanto lo que hicieron que no va a haber nada en la vida que me pueda volver a lastimar después de esto”, dijo la cantante