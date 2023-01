Video: un fanático de YSY A subió al escenario durante su show en Mar del Plata y casi se prende fuego

“Yo dejo la vida y me pongo acá con mucho respeto y con mucho compromiso hacia mi trabajo. El escenario es para el artista. Si ustedes me aman de verdad no me pueden faltar el respeto como el boludo que se acaba de subir al escenario. ¿Se entiende?”, disparó el trapero luego de pedirle a la multitud que guardara silencio.